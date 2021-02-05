Степанов: Перший етап вакцинації розпочнеться в середині лютого

Для проведення вакцинації вже підготовлено 4250 кабінетів для щеплень

Орієнтовно 15-16 лютого МОЗ планує запустити інформаційний сайт, де можна буде записатися на вакцинацію

В Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

«Головне, що буде забезпечено доступ всім до безкоштовної вакцинації», - наголосив міністр.

За його даними, для проведення вакцинації вже підготовлено 4250 кабінетів для щеплень. І орієнтовно 15-16 лютого МОЗ планує запустити інформаційний сайт, де кожен бажаючий зможе записатися на вакцинацію.

«Україна буде вакцинуватися 3-4 вакцинами, механізм діє кожної з цих вакцин – однаковий», - повідомив Степанов.

Щодо контрабанди вакцин, міністр повідомив, що всі вакцини виробниками постачаються виключно на умовах домовленості з урядом.

Між іншим, незабаром фахівці ВООЗ проведуть для українських медиків курси з ковід-вакцинації. Семінари триватимуть з 5 по 11 лютого і в них візьмуть участь лише 60 осіб. Під час навчання учасникам розкажуть докладно про особливості вакцин від коронавірусу.

4 лютого генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину.

Також стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.



