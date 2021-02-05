  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов: Перший етап вакцинації розпочнеться в середині лютого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для проведення вакцинації вже підготовлено 4250 кабінетів для щеплень - Степанов: Перший етап вакцинації розпочнеться в середині лютого
    Для проведення вакцинації вже підготовлено 4250 кабінетів для щеплень
    Фото з відкритих джерел

    Орієнтовно 15-16 лютого МОЗ планує запустити інформаційний сайт, де можна буде записатися на вакцинацію

    В Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на пресконференції, передає кореспондент «Главкома».

    «Головне, що буде забезпечено доступ всім до безкоштовної вакцинації», - наголосив міністр.

    За його даними, для проведення вакцинації вже підготовлено 4250 кабінетів для щеплень. І орієнтовно 15-16 лютого МОЗ планує запустити інформаційний сайт, де кожен бажаючий зможе записатися на вакцинацію.

    «Україна буде вакцинуватися 3-4 вакцинами, механізм діє кожної з цих вакцин – однаковий», - повідомив Степанов.

    Щодо контрабанди вакцин, міністр повідомив, що всі вакцини виробниками постачаються виключно на умовах домовленості з урядом.

    Між іншим, незабаром фахівці ВООЗ проведуть для українських медиків курси з ковід-вакцинації. Семінари триватимуть з 5 по 11 лютого і в них візьмуть участь лише 60 осіб. Під час навчання учасникам розкажуть докладно про особливості вакцин від коронавірусу.

    4 лютого генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину. 

    Також стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

    Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

    Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. 


     Читайте також: Пандемія. Поки Захід «палає», Україна долає?
    Теги: медицина Україна Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies