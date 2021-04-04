Колишній керівник китайської оборонної корпорації звинувачується в хабарництві

Під слідством опинився керівник компанії Norinco, що виготовляє озброєння для армії Китаю

Колишній голова державної оборонної корпорації China North Industries Group Co (Norinco Group) Інь Цзясю знаходиться під слідством за підозрою в дисциплінарних порушеннях. Про це повідомив головний наглядовий орган Китаю по боротьбі з хабарництвом.

Центральна комісія з перевірки дисципліни заявила, що Інь Цзясю підозрюється в «серйозному порушенні» законів і правил. Подробиці в заяві, на яке посилається Reuters, не наводяться.

Під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай вже кілька років веде агресивну антикорупційну кампанію, нагадує агентство. Інь Цзясю приєднався до групи Norinco в 2002 році і очолював компанію протягом 2013-2018 років.

Велика військово-промислова група Norinco здійснює технічну підтримку Народно-визвольної армії Китаю, а також займається нафтогазовим бізнесом. Як повідомлялося раніше, за оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, спільні продажі озброєнь чотирьох провідних китайських компаній AVIC, Norinco, CSGC і CETC в 2017-му році були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той самий період.