Bloomberg назвав країни, які найшвидше відновляться після пандемії

Очікується, що найбільші темпи розвитку покажуть США та Китай

Протягом 2021 року країни світу почнуть швидке відновлення власної економіки після викликаного пандемією падіння, однак багато з них відстане від «лідерів постпандемійного світу» – США і Китаю. На думку Bloomberg Economics, це пов'язано з темпами вакцинації населення від Covid-19 і жорсткою монетарною політикою.

Експерти прогнозують, що в цілому відновлення світової економіки буде йти швидкими темпами і її зростання складе рекордні за більш ніж півстоліття 6,9 відсотка. При цьому на відміну від кризи 2008 року це відновлення може носити однобічний характер через різницю в темпах вакцинації і різною фінансовою політикою держав.

Головним двигуном відновлення стануть США, в той час як економіки таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Великобританія і Японія, продовжать скорочуватися. Серед країн, що розвиваються попереду всіх буде Китай, який зміг перемогти епідемію Covid-19, а Бразилія та Індія будуть «явно поступатися» йому.

Багато в чому це залежить від того, як швидко країнам вдасться вакцинувати значну частину свого населення. За даними експертів Bloomberg, в США щеплена майже чверть населення, в той час як в Євросоюзі цей показник ще не досяг 10 відсотків, в Мексиці, Бразилії та Росії – 6 відсотків.

Друга причина, чому багато країн почнуть відставати від США і Китаю, – різна фінансова політика. На думку головного економіста JPMorgan Chase Брюса Касмана, в 2020 році більшість центробанків, в тому числі в Туреччині, Бразилії та Росії, у відповідь на викликану пандемією кризу знизили процентні ставки, але тепер там почали посилювати монетарну політику, побоюючись прискорення інфляції або відтоку капіталу.

Раніше перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото заявив, що на тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно. «У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулювання, особливо у США, і перспективам більш масштабної вакцинації», – зазначив Окамото. Однак, за його словами, збільшується і розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, що є тривожним знаком для світу.