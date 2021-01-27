США і Китай можуть розділити світ, – Генсек ООН

У сучасному світі безліч уразливих місць, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш занепокоєний тим, що США і Китай можуть розділити світ на дві частини.

Про це він повідомив на віртуальній зустрічі економічного форуму в Давосі, повідомляє Associated Press.

«Світ розколеться на дві частини, і дві найбільші економіки на Землі лідируватимуть у двох регіонах з різними домінуючими валютами, торговельними та фінансовими правилами, кожна зі своїм власним інтернетом, і своєю власною геополітичною та військовою стратегією «з нульовою сумою». Ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити такого розколу», – заявив Гутерреш.

Разом з тим, генсек ООН переконаний, що людство не бажає повторення «трагедії та кризи 2020 року", однак є безліч уразливих місць в сучасному світі, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору та зростаючими ризиками розповсюдження ядерної та хімічної зброї.

Натомість, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на форумі у Давосі закликав уряди "відмовитися від ідеологічних забобонів і разом йти шляхом мирного співіснування, взаємної вигоди та взаємовигідного співробітництва», повідомляє CNN.

«Створення невеликих кіл або початок нової холодної війни тільки підштовхне світ до поділу і навіть конфронтації», – сказав Сі Цзіньпін.

Він наголосив, що дійові особи у світовій спільноті не повинні боротися один проти одного і попередив, що світ ризикує «повернутися у світ джунглів», якщо відмовиться від багатосторонності.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш порівняв поточний стан у світі з ситуацією в 1945 році.