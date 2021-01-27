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    У світі

    США і Китай можуть розділити світ, – Генсек ООН

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    Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш - США і Китай можуть розділити світ, – Генсек ООН
    Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш
    фото: AP

    У сучасному світі безліч уразливих місць, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору

    Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш занепокоєний тим, що США і Китай можуть розділити світ на дві частини.

    Про це він повідомив на віртуальній зустрічі економічного форуму в Давосі, повідомляє Associated Press.

    «Світ розколеться на дві частини, і дві найбільші економіки на Землі лідируватимуть у двох регіонах з різними домінуючими валютами, торговельними та фінансовими правилами, кожна зі своїм власним інтернетом, і своєю власною геополітичною та військовою стратегією «з нульовою сумою». Ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити такого розколу», – заявив Гутерреш.

    Разом з тим, генсек ООН переконаний, що людство не бажає повторення «трагедії та кризи 2020 року", однак є безліч уразливих місць в сучасному світі, включно з відсутністю консенсусу щодо використання кіберпростору та зростаючими ризиками розповсюдження ядерної та хімічної зброї.

    Натомість, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на форумі у Давосі закликав уряди "відмовитися від ідеологічних забобонів і разом йти шляхом мирного співіснування, взаємної вигоди та взаємовигідного співробітництва»,  повідомляє CNN.

    «Створення невеликих кіл або початок нової холодної війни тільки підштовхне світ до поділу і навіть конфронтації», – сказав Сі Цзіньпін.

    Він наголосив, що дійові особи у світовій спільноті не повинні боротися один проти одного і попередив, що світ ризикує «повернутися у світ джунглів», якщо відмовиться від багатосторонності.

    Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш порівняв поточний стан у світі з ситуацією в 1945 році.

     Читайте також: Безлюдний Давос і привид Путіна 
    Теги: США ООН Китай Генсек ООН
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