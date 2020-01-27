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    У світі

    Китай обійшов Росію за виробництвом зброї, - доповідь SIPRI

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    Китай обійшов Росію за виробництвом зброї, - доповідь SIPRI

    У 2017-му серед топ-виробників зброї було 11 компаній із США, шість - з Європи, три - з РФ. Усі чотири компанії з КНР також потрапили би в топ-20

    Китай вийшов на друге місце в рейтингу виробників зброї після США. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу.

    SIPRI вперше вніс китайські компанії в свій рейтинг: до останнього часу експерти не робили цього, тому що не було достатніх даних для оцінки їх потенціалу. Ця обмежена інформація з'явилася, коли частина компаній вийшла на біржу і була змушена публікувати звіти.

    Оцінку потужностей військово-промислового комплексу КНР аналітики виробляли, виходячи з фінансових показників компаній, відносно яких була знайдена достовірна інформація - AVIC, NORINCO, CSGC і CETC. Разом вони охоплюють три області - аерокосмічну, а також сектор наземних і електронних систем.

    Спільні продажі їх озброєнь в 2017-му були на рівні $54,1 млрд, що на $16,4 млрд більше, ніж продажі десятка основних компаній ВПК РФ за той самий період.

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    На відміну від багатьох західних фірм, у Китаї обмежують доступ до інформації про всі збройні компанії в інтересах нацбезпеки.

    Джерело: Ліга.net

    США Китай рейтинг озброєння
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