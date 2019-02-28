Колишній керівник «Укргазвидобування» пояснив, чому в Україну не прийдуть великі іноземні добувні компанії



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Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич Фото: Главком

Рибчич переконаний: найбільшим інвестором в газову промисловість є народ України, який платить високі тарифи

Тричі директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич пояснив, чому Україні не треба надіятися на прихід іноземних інвесторів в галузь видобутку газу. В інтерв’ю «Главкому» він нагадав, як ще в 1998 році компанія «Укргазпром» працювала над залученням British Petroleum до збільшення видобутку газу. «Вони вивчили наші ресурсні можливості і сказали, що в Україні немає таких родовищ, де б могли працювати великі компанії», – нагадав фахівець.

«Точнісінька ситуація, про яку всі знають, була в 2006 - 2009 роках, коли компанія Shell працювала з «Укргазвидобуванням» і, в результаті, така ж відповідь. Тому надіятися на прихід іноземних інвесторів в галузь видобутку малоймовірно», – зазначив Рибчич.

На його думку, це можуть бути лише маленькі компанії, які будуть спільно працювати з нашими компаніями.

«Головне, що скажу: найбільшим інвестором в газову промисловість є народ України, який сьогодні сплачує таку ціну газу, яка дозволяє інвестувати в розвиток галузі і, таким чином, збільшувати видобуток. Сьогоднішніх інвестицій в розмірі 38,82 млрд плюс 7 млрд амортизації – це більш як достатньо. Нам потрібно залучити стратегічних інвесторів для видобутку сланцевого газу, з яким ми самі не впораємось. Тоді можна говорити про власне забезпечення та експорт», – резюмував колишній керівник «Укргавидобування».

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.