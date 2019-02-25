Легендарний керівник «Укргазовидобування» розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році



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Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич Фото: nefterynok.info

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Тричі директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році. В інтерв’ю «Главкому» він розказав, що об’єм товарного газу насправді зменшився на 800 млн куб. м за минулий рік.

«Я стверджую, що збільшення видобутку по державній компанії «Укргазвидобування» за останні роки не відбулось», – зазначив екс-керівник «Укргазвидобування». Для порівняння він наводить показиники видобутку 2009 року, вони становили 15,234 млрд куб. м, зокрема товарного газу – 14, 671 млрд куб. м, а видобуток 2018 року становив – 15,495 млрд куб. м, але товарного газу всього – 13,8 млрд куб. м. «Як бачимо, об’єм товарного газу зменшився», – пояснює фахівець.

Він також розвінчав заяви уряду про рекордне за 25 років зростання видобутку «Укргазвидобування» до 15,5 млрд куб. м. «Коли я почув заяви, а потім побачив цю цифру, я зрадів дуже. Але ж коли подивився, що виробничо-технологічні втрати (ВТВ) щодо компанії становлять – 1,5 млрд куб. м газу, то здивувався. Що ж це за безгосподарність така з такими втратами. Поясню на простому прикладі, щоб усі зрозуміли, скільки це – 1,5 млрд куб. м газу? Сьогодні в місяць «Укргазвидобування» видобуває 1,250 млрд куб. м. Отже, це означає, що всі 2,5 тис. свердловин компанії пустили на факели і вони цілий місяць горіли десь там в полях. Або ще можна це порівняти з незабезпеченням населення газом в один зимовий місяць», – зазначив Рибчич.

Він додав, що не знає хто винен в такій безгосподарності, але зауважив, що в «Нафтогазі» ці показники бачать з першого дня.

На питання «Главкома», яка цифра виробничо-технологічних втрат допустима для «Укргазвидобування», він зазначив, що реальна цифра ВТВ щодо «Укргазвидобування» – 550 млн куб. м. «Це – стеля! Ми використовували на власні потреби не більше 350-380 млн куб. м в рік.

Рибчич зазначив, що в трубу зайшло за минулий рік близько 14 млрд куб. м товарного газу. «До того ж, як я вже згадував, показники об’ємів товарного газу у 2018 році в порівнянні з 2009 роком (саме тоді було найбільше видобуто газу, – «Главком») зменшився. Крім того у 2009 році ми видобували 741 тис. тонн конденсату та нафти, а також 250 тис. тонн скрапленого газу. А у 2018 році ці об’єми зменшилися до 447 тис. тонн конденсату з нафтою і 150 тис. тонн скрапленого газу. Якщо ці зменшені об’єми перевести за показниками теплотворності в газ, то це ще додатково мінус 3 млрд куб. м газу» – додав він.

За словами фахівця, якщо проаналізувати показники видобутку газу по «Укргазвидобуванню» в період, починаючи з 2009 року і донині, то зараз можна стверджувати про тенденцію збереження видобутку в діапазоні від 13,8 млрд куб. м до 14,5 млрд куб м. «Ось це реальні цифри», – резюмував колишній директор «Укргазвидобування».