Лікар Трампа розповів про стан його здоров’я



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Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі Фото: AP/Susan Walsh

Медик не зміг вказати терміни, коли американського лідера випишуть з госпіталю

Лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. Про це заявив в суботу на брифінгу для журналістів лікар глави держави Шон Конлі, – повідомляє ТАСС.

За його словами, стан здоров’я президента поліпшується, медики задоволені прогресом. Однак лікар Трампа не зміг вказати терміни, коли американського лідера випишуть з госпіталю, хоча сам президент заявив про готовність залишити медичний заклад вже сьогодні.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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