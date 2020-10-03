Лікар Трампа розповів про стан його здоров’я
Медик не зміг вказати терміни, коли американського лідера випишуть з госпіталю
Лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. Про це заявив в суботу на брифінгу для журналістів лікар глави держави Шон Конлі, – повідомляє ТАСС.
За його словами, стан здоров’я президента поліпшується, медики задоволені прогресом. Однак лікар Трампа не зміг вказати терміни, коли американського лідера випишуть з госпіталю, хоча сам президент заявив про готовність залишити медичний заклад вже сьогодні.
Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.
Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.
Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.