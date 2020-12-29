Команда Трампа перешкоджає передачі справ новій адміністрації – Байден

Адміністрація діючого президента Дональда Трампа завдала серйозної шкоди багатьом урядовим установам, зазначив Байден

Обраний президент США Джо Байден стверджує, що політичне керівництво Пентагону, а також одне з ключових управлінь Білого дому перешкоджають передачі справ новій адміністрації.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з керівниками спецслужб і міноборони, повідомляє The Guardian.

«Ми стикнулися з перешкодами, які створює політичне керівництво міністерства оборони та управління (Білого дому – ред) з питань менеджменту й бюджету. Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде», – наголосив обраний президент.

Байден назвав це проявом безвідповідальності з боку чинної влади.

За його словами, адміністрація діючого президента Дональда Трампа завдала серйозної шкоди багатьом урядовим установам.

«Багато з них були позбавлені персоналу, можливостей і морального духу», – сказав Байден.

Він підкреслив, що його кабінет потребує «чіткого уявлення» про стан справ, зокрема про дії американських військ у світі та операції стримування ворожих проявів.

«Нам потрібна повна інформація про планування бюджету, що проводиться в міністерстві оборони та інших відомствах», – констатував Байден.

Він додав, що не можна допустити, аби противник скористався будь–якою паузою або плутаниною в період зміни адміністрацій.