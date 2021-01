Байден прибрав з Овального кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу

Президент США Джо Байден прибрав з Овального кабінету кнопку, якою його попередник Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною Кока-Колою - це його улюблений напій. Фото, що це підтверджує, опублікував у Twitter політичний оглядач Том Ньютон Данн.

«Президент Байден видалив кнопку дієтичної коли. Коли Тім Шипман [політичний редактор The Sunday Times] і я брали інтервʼю у Дональда Трампа у 2019 році, ми були зачаровані тим, що зробила маленька червона кнопка. Коли Трамп натиснув її, і дворецький швидко приніс дієтичну колу на срібному блюді. Тепер її немає», - написав Данн.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk