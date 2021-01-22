  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Байден прибрав з Овального кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джозеф Байден за столом зі стопками виконавчих розпоряджень, але знаменита маленька червона кнопка виявилася відсутньою - Байден прибрав з Овального кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу
    Джозеф Байден за столом зі стопками виконавчих розпоряджень, але знаменита маленька червона кнопка виявилася відсутньою
    Фото: @tnewtondunn

    Трамп регулярно вживав 12 банок дієтичної коли на день.

    Президент США Джо Байден прибрав з Овального кабінету кнопку, якою його попередник Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною Кока-Колою - це його улюблений напій. Фото, що це підтверджує, опублікував у Twitter політичний оглядач Том Ньютон Данн.

    «Президент Байден видалив кнопку дієтичної коли. Коли Тім Шипман [політичний редактор The Sunday Times] і я брали інтервʼю у Дональда Трампа у 2019 році, ми були зачаровані тим, що зробила маленька червона кнопка. Коли Трамп натиснув її, і дворецький швидко приніс дієтичну колу на срібному блюді. Тепер її немає», - написав Данн.


    Також інформацію про прибирання кнопки підтвердило видання Associated Press.

    Вперше цю кнопку Трамп показав у 2017 році репортерам Associated Press і Financial Times, коли вони писали матеріал про його 100 днів на посаді президента.

    Зазначається, що Трамп регулярно вживав 12 банок дієтичної коли на день.

    Напередодні в Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies