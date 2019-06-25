Колишній мер Києва пояснив Зеленському, чому не варто переїжджати в Український дім



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Олександр Омельченко запропонував президнту альтернативні варіанти: будівлю МОЗ, «Експоцентр України» чи будівлю МЗС

Колишній мер Києва Олександр Омельченко висловив сумнів щодо проекту розташування Офісу президента України у будівлі Українського дому. І не тільки тому, що це був Музей Ульянова-Леніна, а через прагматичні причини. Про це він написав у зверненні до президента Володимира Зеленського у Facebook.

«Європейська площа - це місце, де сходяться важливі транспортні артерії столиці: вул. Хрещатик, вул. Михайла Грушевського, Паркова Алея, вул. Трьохсвятительська та Володимирський узвіз. Сотні тисяч водіїв та їх пасажирів, як приватних авто, так і громадського транспорту, щоденно стоять у заторах з 7:00 до 10:00, та з 17:00 до 20:00. Також поряд розміщений Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, де постійно проходять масові спортивні заходи. А щоб не ускладнити ситуацію, то ці обставини потрібно враховувати та ще й «місточок-кленовий листочок» сумнівний та загадковий», - зазначив Омельченко.

Він пояснив, що Генеральним планом міста Києва передбачена реконструкція Європейської площі шляхом об’єднання її з Майданом Незалежності в єдиний архітектурний ансамбль та з будівництвом трьохрівневого підземного паркінгу, в якому передбачено простір для пішоходів з виходом до Стадіону «Динамо», Українського дому, Національної Філармонії, Головпоштамту, Будинку Профспілок та Національної музичної академії імені Чайковського.

Омельченко наголосив, що можливі інші варіанти, які не створять незручностей киянами та гостям міста. І навів їх перелік:

Будівля Міністерства охорони здоров’я, комплекс будівель лікарні Козловського, КВЦ «Парковий», а головне Маріїнський палац для прийому офіційних делегацій. Розміщення споруд цього комплексу в Маріїнському парку дозволяє як проживати, відпочивати так і цілодобово працювати.

Національний комплекс «Експоцентр України» (раніше - ВДНГ). Комплекс цінних споруд архітектурного ансамблю державного значення для Офісу Президента України. На частині територій Голосіївського парку розміщені озера з білими та чорними лебедями, сотні цінних дерев українського та європейського походження. Цей комплекс придатний як для праці, так і для проживання.

Будівля Міністерства Закордонних Справ. Будувалась спеціально для вищих державних органів влади. Містить всі необхідні елементи безпеки, в тому числі підземні тунелі та засоби спецзв’язку. Поряд знаходяться глибокодуховні - Михайлівський Золотоверхий монастир та Софійський Собор.

Як повідомлялось, у четвер, 20 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію адміністрації, і відтепер офіс глави держави переїжджає з Банкової на Європейську площу. Він базуватиметься в Українському домі.