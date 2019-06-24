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    Суспільство

    У Зеленського думають про скорочення міністерств

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    У Зеленського думають про скорочення міністерств

    Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі, - Гончарук

    В Адміністрації президента розглядають можливість скорочення кількох міністерств.

    Про це сказав заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук в понеділок в Києві в ході конференції, присвяченої реформі державного управління, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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    «Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад», – сказав Гончарук.

    Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішені питання доцільності існування Національної академії державного управління.

    «У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... чотири з них сказали: «ліквідуй!», – сказав заступник голови Адміністрації президента.

    Гончарук також додав, що найближчим часом АП підготує проект коаліційної угоди.

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