У Зеленського думають про скорочення міністерств



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Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі, - Гончарук

В Адміністрації президента розглядають можливість скорочення кількох міністерств.

Про це сказав заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук в понеділок в Києві в ході конференції, присвяченої реформі державного управління, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад», – сказав Гончарук.

Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішені питання доцільності існування Національної академії державного управління.

«У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... чотири з них сказали: «ліквідуй!», – сказав заступник голови Адміністрації президента.

Гончарук також додав, що найближчим часом АП підготує проект коаліційної угоди.