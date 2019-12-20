Колишній заручник луганських бойовик вимагає від України 100 тис. грн компенсації



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Заручники з числа цивільних та військових, які утримуються у тюрмах незаконних збройних формувань Л/ДНР

Громадянин Віктор Шварьов надав суду документи про завдані тортури з боку сепаратистів

Окружний адміністративний суд Києва повторно зобов’язав Комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями МінТОТ розглянути заяву громадянина Віктора Шварьова щодо виплат бюджетної компенсації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 25 листопада.

У суді позивач зазначив, що 14 червня 2014 року був захоплений представниками терористичної організації «Луганська народна республіка» та утримувався в полоні у Сєвєродонецьку, після чого його було госпіталізовано до лікарні. Під час перебування в полоні до нього застосовувалися тортури, він піддавався нелюдському поводженню. Своє викрадення та незаконне утримання Шварьов пов’язує з активною громадською діяльністю в підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Крім цього, позивача було визнано потерпілим у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» жорстокого поводження з цивільним населенням.

Наприкінці грудня 2018 року Віктор Шварьов звернувся до міністерської комісії і попросив виплатити йому 100 тис. грн компенсації як особі, яка була позбавлена особистої свободи незаконними збройними формуваннями. У вигляді підтвердження чоловік надав висновок судово-медичної експертизи від 23 січня 2015 року №29, яким встановлено, що отримані ним тілесні ушкодження могли бути спричинені під час тримання в полоні.

Однак комісія відмовила у наданні бюджетних коштів «у зв’язку з відсутністю відомостей або документів, що підтверджують факт позбавлення особистої свободи в поточному році».

Натомість суд визнав протиправним та нечинним підпункт «Положення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями…» в частині необхідності надання підтверджуючих відомостей або документів саме в поточному році. Суд додав, що рішення про виплату коштів може бути прийняте на підставі поданих документів незалежно від наявності на час його прийняття бюджетних призначень.

Як повідомляв «Главком», понад три тисячі осіб були незаконно позбавлені волі й утримувалися в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Серед арештантів «Л/ДНР» переважали військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення.

Слідство стверджує, що майже всі полонені, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катувань. Зокрема, бранці утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Наразі військова прокуратура продовжує розслідування за фактами розв’язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (ч.ч. 1, 2 ст. 146; ч. 1 ст. 115; п. 1 ч.2 ст. 115; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).