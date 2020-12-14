У Росії вбили колишнього бойовика «ДНР»

Вбитий – 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії

Тіло російського окупанта виявили з ознаками насильницької смерті

У місті Муріно Ленінградської області Росії поліцейські виявили тіло колишнього бойовика терористичного угрупування «ДНР» з ознаками насильницької смерті. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

Про це у неділю повідомляє РБК з посиланням на слідком області.

За даними російських ЗМІ, вбитий – це 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії у 2014−2015 роках.

У профілі російського бойовика на сайті «Миротворець» зазначено, що Чекін народився в місті Бійськ в Алтайському краї 12 травня 1983 року.

На своїх сторінках у соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте» він розміщував фото, зроблені в Донецькій області. На них, крім Чекіна, зображені й інші найманці РФ, а також зброя і військова техніка.

До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.