У Росії вбили колишнього бойовика «ДНР»
Вбитий – 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії
Тіло російського окупанта виявили з ознаками насильницької смерті
У місті Муріно Ленінградської області Росії поліцейські виявили тіло колишнього бойовика терористичного угрупування «ДНР» з ознаками насильницької смерті. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».
Про це у неділю повідомляє РБК з посиланням на слідком області.
За даними російських ЗМІ, вбитий – це 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії у 2014−2015 роках.
У профілі російського бойовика на сайті «Миротворець» зазначено, що Чекін народився в місті Бійськ в Алтайському краї 12 травня 1983 року.
На своїх сторінках у соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте» він розміщував фото, зроблені в Донецькій області. На них, крім Чекіна, зображені й інші найманці РФ, а також зброя і військова техніка.
До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.