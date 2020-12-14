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    У світі

    У Росії вбили колишнього бойовика «ДНР»

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    <p>Вбитий&nbsp;&ndash; 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у&nbsp;складі &laquo;першої розвідувальної роти&raquo; &laquo;ДНР&raquo; воював проти української армії</p> - У Росії вбили колишнього бойовика «ДНР»

    Вбитий – 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії

    Тіло російського окупанта виявили з ознаками насильницької смерті

    У місті Муріно Ленінградської області Росії поліцейські виявили тіло колишнього бойовика терористичного угрупування «ДНР» з ознаками насильницької смерті. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

    Про це у неділю повідомляє РБК з посиланням на слідком області.

    За даними російських ЗМІ, вбитий – це 37-річний Андрій Чекін, найманець Росії, який у складі «першої розвідувальної роти» «ДНР» воював проти української армії у 2014−2015 роках.

    У профілі російського бойовика на сайті «Миротворець» зазначено, що Чекін народився в місті Бійськ в Алтайському краї 12 травня 1983 року.

    На своїх сторінках у соцмережах «Одноклассники» та «Вконтакте» він розміщував фото, зроблені в Донецькій області. На них, крім Чекіна, зображені й інші найманці РФ, а також зброя і військова техніка.

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    До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР вбивство смерть
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