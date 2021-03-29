На Київщині від коронавірусу померло подружжя переселенців. Сиротами залишилися 12 дітей

Володимир та Діана Родікови померли з різницею у тиждень через Covid-19

Старша дочка разом з чоловіком вирішили взяти опікунство над рештою дітей

Сьогодні у столичній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19, померла переселенка з окупованої Макіївки, багатодітна мати, співзасновниця дитячого будинку сімейного типу Діана Родікова-Єрмакова.

За тиждень до того пішов із життя її чоловік, 44-річний Володимир Родіков, який також потрапив у лікарню після інфікування на коронавірус.

«Володя помер минулої неділі. Діана померла сьогодні. Поліорганне ураження внаслідок коронавірусу. 12 дітей лишилися сиротами. Я не маю слів», – написала у фейсбуці медик Ірина Солошенко.

Діана більше тижня перебувала в лікарні в тяжкому стані, на апараті штучної вентиляції легень. Як повідомляють у соцмережах волонтери, ввечері 28 березня у неї відмовили нирки. На той час ураження легень у жінки становило 95%.

12 лютого 2021 року Діану Родікову-Єрмакову нагородили почесним званням мати-героїня.

Діана Родікова-Єрмакова з посвідченням Матері-героїні, 12 лютого 2021 року. Фото: Фейсбук Володимира Родикова

Подружжя Родікових до 2014 року мешкало в Макіївці Донецької області. У 2011 році, вже маючи п’ятьох біологічних дітей, вони вирішили заснувати дитячий дім сімейного типу. Коли дітей у цій дружній родині стало десятеро, замислилися над збільшенням будинку… Але 12 липня 2014 року в Макіївку зайшли російські танки, і над міськрадою замайорів прапор самопроголошеної «ДНР». Через два дні Володимир і Діана посадили в машину своїх на той час десятьох дітей і поїхали в Запоріжжя, куди їх запросили знайомі волонтери. Із собою взяли тільки найнеобхідніше, адже були певні, що невдовзі Макіївку звільнять – і вони повернуться додому. Але війна не закінчилася й досі.

«Ми покинули дім, у який вклали душу, розірвали зв’язки з родичами. Ми відірвали своє коріння від землі, на якій виросли. Ми як маленький росточок: у якого геть трохи корінця, а корінь весь залишився в землі», – сумувала Діана в інтерв’ю 2017 року.

На той час їхня сім’я уже знайшла нове пристановище на Київщині, в селі Липовий Скиток Васильківського (нині Фастівського) району. Небайдужі люди та деякі представники влади допомогли їм налагодити побут, надали будинок. До слова, їхній власний дім в окупованій Макіївці спалили 2016 року, а на обгорілих стінах понаписували образливі антиукраїнські гасла. Втім, на той час Родікови вже розуміли, що навряд чи коли-небудь туди повернуться.

У 2019 році їхніх дев’ятьох дітей похрестив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.





Сім’я Родікових під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм. Фото: пресслужба Київської митрополії ПЦУ

Як повідомила у фейсбуці знайома сім’ї Родікових Ольга Онищенко, після смерті обох батьків старша дочка померлого подружжя (вони з найстаршим братом уже повнолітні, тож мешкають окремо) разом із чоловіком ухвалила рішення взяти опікунство над рештою дітей.

Найближчим часом буде відкрито збір коштів на те, щоб викупити будинок, який виділили багатодітній родині для дитячого будинку сімейного типу.