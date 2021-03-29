МЗС відреагував на заяву Кремля про переговори Путіна з Макроном і Меркель

Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії

«Наша позиція - нічого про Україну без України»

Лише в повному, а не скороченому складі Нормандського формату можна досягти зрушень у врегулюванні ситуації на сході України. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про підготовку відеоконференції лідерів Франції, Німеччини та РФ.

«Наша позиція - нічого про Україну без України», – наголосив дипломат.

Речник Міністерства закордонних справ нагадав, що перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в Нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії.

«Переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Норманді можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню», – наголосив Ніколенко.

«На тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво нашої держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів Н4», – додав він.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що зараз начебто ведеться підготовка відео конференції лідерів Росії, Німеччини і Франції. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі. Також Кремль відреагував на загострення на Донбасі та знову звинуватив українських військових, які захищають свої землі від загарбника. Крім того повідомлялося, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.