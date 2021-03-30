Реформи та ситуація на Донбасі: Єрмак провів переговори з радником Байдена

На думку Єрмака, США могли б відіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на сході України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи «Кримська платформа», – сказав керівник Офісу президента.

Крім того, Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування, зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

«Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів», – сказав він.

Керівник Офісу президента додав, що США могли б відіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на сході України.

Єрмак подякував Сполученим Штатам Америки за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Йдеться про підтримку реформи ЗСУ, посилення Військово-морських сил.

Керівник Офісу глави держави зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО (EOP) і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Він додав, що Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи та платить за це високу ціну, втрачаючи життя найкращих своїх громадян.

Керівник Офісу Президента розповів співрозмовнику про реформи, які проводить Володимир Зеленський. Мета президента України – побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, вільної від корупції та впливу олігархів.

Єрмак додав, що з ініціативи Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого невдовзі буде представлений громадськості. «Події, які відбувалися в останні роки та в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння», – сказав Єрмак.

Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

Нагадаємо, влада країни-агресорки висловлює «занепокоєння» останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі заявляють, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Як відомо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Також стало відомо, що Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.