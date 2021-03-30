Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли позиції українських бійців

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників на Донбасі з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомляє пресцентру штабу операції Об'єднаних сил, протягом минулої доби, 29 березня, окупанти сім разів порушили режим тиші.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших військових немає.

З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

«Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань», – йдеться у звіті.

Станом на 7 годину ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмували у штабі.

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