У США вперше від коронавірусу помер конгресмен

Рон Райт став першим конгресменом США, який помер від коронавірусу

Депутат отримав позитивний тест 21 січня

Член Палати представників США Рон Райт від штату Техас помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє CNN.

Райт став першим конгресменом США, який помер від коронавірусу. Йому було 67 років. Депутат отримав позитивний тест 21 січня. Сам Райт зазначав, що має легкі симптоми хвороби. Також захворіла його дружина.

Його пресслужба повідомила, що Райт також мав рак легень, його діагностували влітку 2019 року.

«Протягом останніх кількох років конгресмен Райт під час лікування раку дотримувався строгого робочого графіку в Палаті представників США та вдома, в окрузі № 6 у Техасі», – зазначили там.

У США новообраний конгресмен від Республіканської партії Люк Летлоу помер від коронавірусу. 41-річний республіканець від пʼятого округу Луїзіани став першою жертвою Covid-19 серед членів Конгресу, однак він не встиг скласти присягу конгресмена.

Зазначимо, понад 5 млн інфікованих виявлено в США, Індії, Бразилії. А понад тримільйонний рубіж переступили Велика Британія, Росія, Франція. Також до них наближається Іспанія.

100 тисяч і більше смертей зафіксовано в США, Бразилії, Мексиці, Індії та Великій Британії.