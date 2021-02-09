Адвокати Трампа назвали імпічмент політичним театром демократів

Сам Трамп відмовився виступати на процесі

Юристи експрезидента США Дональда Трампа назвали імпічмент проти нього неконституційним політичним театром демократів і закликали сенат виправдати його.

Про це повідомляє The Assotiated Press.

На думку захисту, дії демократів в палаті представників, які ініціювали імпічмент, є «політичним спектаклем» і несуть загрозу для американської демократії.

«Стаття про імпічмент, представлена палатою представників, є неконституційною за цілою низкою причин, кожна з яких сама по собі є підставою для негайного звільнення», – наводить слова адвокатів видання The Hill.

Зокрема, відзначили юристи, Сенат не має відповідної юрисдикції, щоб засудити колишнього лідера країни, який зараз вже не займає державну посаду, відзначили юристи.

Вони також упевнені в тому, що в діях Трампа не було складу злочину, а палата представників винесла обвинувальний висновок без будь-якого попереднього розслідування.

Засідання Сенату США у справі про імпічмент Трампа пройде 9 лютого. У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.