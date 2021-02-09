Лідери сенату США узгодили формат проведення імпічменту Трампа
Процес над Трампом відкриється 9 лютого чотиригодинними дебатами
Лідери Демократичної та Республіканської партій Сенату США Чак Шумер і Мітч Макконнелл дійшли спільної згоди щодо формату проведення процедури імпічменту експрезидента Дональда Трампа.
Про це повідомляє USA Today.
«Усі сторони домовилися про структуру, яка забезпечить справедливий і чесний сенатський процес імпічменту колишнього президента», – сказав Шумер.
Згідно з досягнутими домовленостями, процес над Трампом відкриється 9 лютого чотиригодинними дебатами щодо конституційності процесу імпічменту щодо експрезидента. Після чого відбудеться голосування.
Якщо голосування не оголосить процес імпічменту неконституційним, то 10 лютого він продовжиться – кожна зі сторін отримає до 16 годин протягом двох днів, щоб представити свої доводи Сенату.
Після виступів обох команд відбудеться засідання, на якому сенатори зможуть поставити свої запитання. У них буде на це чотири години.
Також сенатори зможуть проголосувати за виклик свідків і надання додаткових доказів.
На заключні заяви обом сторонам нададуть чотири години, порівну розподілені між обвинувачами і захистом Трампа.
Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.