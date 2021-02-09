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    У світі

    Лідери сенату США узгодили формат проведення імпічменту Трампа

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    Лідери сенату США узгодили формат проведення імпічменту Трампа

    Процес над Трампом відкриється 9 лютого чотиригодинними дебатами

    Лідери Демократичної та Республіканської партій Сенату США Чак Шумер і Мітч Макконнелл дійшли спільної згоди щодо формату проведення процедури імпічменту експрезидента Дональда Трампа.

    Про це повідомляє USA Today.

    «Усі сторони домовилися про структуру, яка забезпечить справедливий і чесний сенатський процес імпічменту колишнього президента», – сказав Шумер.

    Згідно з досягнутими домовленостями, процес над Трампом відкриється 9 лютого чотиригодинними дебатами щодо конституційності процесу імпічменту щодо експрезидента. Після чого відбудеться голосування.

    Якщо голосування не оголосить процес імпічменту неконституційним, то 10 лютого він продовжиться – кожна зі сторін отримає до 16 годин протягом двох днів, щоб представити свої доводи Сенату.

    Після виступів обох команд відбудеться засідання, на якому сенатори зможуть поставити свої запитання. У них буде на це чотири години.

    Також сенатори зможуть проголосувати за виклик свідків і надання додаткових доказів.

    На заключні заяви обом сторонам нададуть чотири години, порівну розподілені між обвинувачами і захистом Трампа.

    Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

    Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

    Теги: США Дональд Трамп імпічмент
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