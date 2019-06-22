Команда Зе повертає у владу мегакорупцію через Онищенка - Чорновол



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Олександр Онищенко

Чорновол нагадала, як Онищенко став символом корупції в постамайданівській Україні

Народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що нардеп-втікач Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, із допомогою команди Зеленського все-таки балотуватиметься в депутати по 93-му округу.

Про це вона написала 22 червня у Facebook.

«Команда Зе повертає у владу мегакорупцію через Онищенка-Кадирова. Українці наївно думали, що на президентських виборах голосували за Зеленського, тому що проти корупції, насправді навпаки цим вони відкрили ворота мегакорупції часів Януковича. І те, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка-Кадирова кандидатом в депутати означає, що вся країна радо і мажорно побігла в ці ворота», - підкреслила Чорновол.

Вона нагадала, що «Онищенко-Кадиров «смотрящій» Януковича за газонафтовидобувним бізнесом, після Майдану відмовився виконувати закон і платити податки зі своїх підприємств в бюджет, відмовився і все і не заплатив 3 млрд грн, пограбував Укргазвидобування «прихватизувавши» державі свердловини, мінімізував сплату податків для інших учасників приватного нафтогазовидобутку на мільярди, роздавав хабарі».

«Став символом корупції в постамайданівській Україні! Ба хвалився, що йому море по коліно, що платив ЗМІ і активістам і знищував любого політика, що ставав на заваді його схем. Перешкоджав конфіскації коштів Януковича 1,5 млрд доларів. Однак програв. Кримінальна справа, згода ВР на зняття недоторканості Онищенка, його втеча за кордон і повернення свердловин державі стало результатом антикорупційного шляху, яким пішла Україна після Майдану», - зазначила нардеп.

Чорновол зауважила, що вона особисто переслідувала Онищенка, за її заявою була порушена справа в СБУ, яку продовжило НАБУ.

«Я знаю, як важко боротися з мегакорупціонерами, і скільки бруду на мене було вилито через ЗМІ на замовлення Онищенка. Але я пишалася результатом, пишалася початком. А що тепер все було даремно? Він повернетеся у ВР завдяки гречці на окрузі? За нього проголосують ті самі, що вибрали Президентом Зеленського, бо голосували проти корупції? До речі, точно відомо, що на окрузі він буде мати неформальну підтримку Зе, точно не протидію, бо від Зе на 93 окрузі зареєстрована кохана Онищенка - матір його дитини, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова», - написала нардеп.

Вона підкреслила, що «давно знала про близькість Онищенка і спонсорів Зеленського і попереджувала, що в разі перемоги останнього, Онищенко може бути зареєстрований, незважаючи на те, що не жив останні 5 років в Україні, як того вимагає Конституція».

«Лякала, що це відбудеться рішенням «політкоректного» суду, адже після перемоги Зеленського «смотрящим» над судовою системою себе поставив Коломойський, а інструментом президентського впливу є адвокат Коломойського - керівник АП Богдан. Онищенко їм близький, в своїх схемах він співпрацював з Коломойським і входив в контрольовану ними фракцію «Відродження». Але попри те, що реєстрація Онищенка була логічна після перемоги Зеленського, я до останнього в це не вірила, думала не вистачить цинізму у команди Зе символ постмайданівської корупції повернути у владу власними руками. А виявилося вистачило», - зауважила Чорновол.

«Це навіть не цинізм - це кшталт «поржать». А для мене - це особиста трагедія бо перекреслюються мої перемоги добуті такими зусиллями. Але крок назад, два вперед. Я не буду здаватися. Шкода, що я розслабилася і вирішила, що він не зареєструється і не пішла на округ проти нього. Я ж розглядала цей варіант... А тепер дуже жалкую, що я не пішла... Але я буду працювати на окрузі, щоб лише не пропустити це зло, ляпас справжнім антикорупціонерам і реванш мегакорупції», - додала нардеп.

Раніше повідомлялося, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва в п'ятницю, 21 червня, зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом у депутати нардепа Олександра Онищенка.

15 червня Центральна виборча комісія відмовила нардепу Онищенку в реєстрації кандидатом у народні депутати. Причиною для цього стало те, що він не проживає в Україні упродовж останніх 5 років. Онищенко збирався балотуватися по 93-му округу.