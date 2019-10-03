Зеленський призначив секретаря РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Данілов працював заступником секретаря РНБО

У 2005 році Данілов очолював Луганську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ № 733/2019 опубліковано на сайті глави держави.

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться у документі.

Данілов народився 7 вересня 1962 року в місті Красний Луч на Луганщині.

Закінчив в 1981 році Старобільський радгосп-технікум, за фахом ветеринар. У 1999 році закінчив Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, за фахом учитель історії.

У 2005 році очолював Луганську ОДА. Був народним депутатом України 5-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко, а також заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку. У липні 2019 року був призначений заступником секретаря РНБО.

30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО. Данилюк був призначений на цю посаду 28 травня 2019 року.

Напередодні Данилюк заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».