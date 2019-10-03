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    Зеленський призначив секретаря РНБО

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    Олексій&nbsp;<span>Данілов працював заступником секретаря РНБО</span> - Зеленський призначив секретаря РНБО
    Олексій Данілов працював заступником секретаря РНБО

    У 2005 році Данілов очолював Луганську ОДА

    Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

    Відповідний указ № 733/2019 опубліковано на сайті глави держави.

    «Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться у документі.

    Данілов народився 7 вересня 1962 року в місті Красний Луч на Луганщині.

    Закінчив в 1981 році Старобільський радгосп-технікум, за фахом ветеринар. У 1999 році закінчив Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, за фахом учитель історії.

    У 2005 році очолював Луганську ОДА. Був народним депутатом України 5-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко, а також заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку. У липні 2019 року був призначений заступником секретаря РНБО.

    30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО. Данилюк був призначений на цю посаду 28 травня 2019 року.

    Напередодні Данилюк заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

    Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

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