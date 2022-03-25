Депутати та колишній мер Ізюма почали співпрацювати з окупантами

Зрадники інформують РФ про розташування військ ЗСУ

В Ізюмі Харківської області депутати, колишній мер та ексміліціонер почали співпрацювати з окупантами країни-агресорки Росії. Про це повідомив у Facebook начальника відділу міськради Максим Стрельник.

За його словами, українська армія героїчно захищає місто від спроб російських військ форсувати Сіверський Донець і повністю окупувати Ізюм. Втім, у «самому місті зараз відбувається злочин – державна зрада».

«Депутати Анатолій Фомичевський і Юрій Козлов, разом з колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та ексмером Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами», – повідомив чиновник.

За словами Максима Стрельника, вони надають російській стороні інформацію про розташування військ Збройних сил, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців Тероборони та членів їхніх сімей. Крім того, збирають персональні дані людей, які залишилися в місті, ніби то для видання гумдопомоги.

«Вони свідомо дезінформують ізюмчан, які перебувають в місті без жодних засобів зв’язку, про те, що, начебто державна і міська влада здала Київ, Харків та Ізюм і закликають всіх, хто перебуває в блокадному місті, співпрацювати з російськими окупантами», – повідомив він.

Нагадаємо, що біля Ізюма військові збили два ворожі літаки.

24 березня в російській армії стався курйоз: їхні ж гелікоптери обстріляли їхні ж позиції, знищили досить велику кількість живої сили супротивника та військової техніки.

Наразі за деякими напрямками на Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ, відсуваючи ворога до кордонів.