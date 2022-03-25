Окупанти за 30 днів втратили понад 16 тис. осіб: Генштаб

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали 16100 осіб. Про це повідомив Генштаб.

Також за 30 днів війни російські окупанти втратили:

танків ‒ 561 од,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од,

артилерійських систем – 291 од,

РСЗВ –90 од,

засоби ППО – 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів – 125 од,

автомобільної техніки – 1089 од,

кораблі ‒ 5 од,

цистерн з ПММ ‒ 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53.

спеціальна техніка ‒18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Усю ніч окупанти обстрілювали житлові райони Харкова із зброї дальньої дії, на Харківщині ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи. Також російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Донеччину та Луганщину, вбиваючи мирних людей.