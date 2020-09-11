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    Компанія чипсів Pringles готує паперову упаковку для легшої переробки

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    Приблизно 90% нової банки&nbsp;&ndash;&nbsp;це папір і 10%&nbsp;&ndash;&nbsp;пластикова кришечка, що має захистити продукт від пошкоджень киснем та вологою - Компанія чипсів Pringles готує паперову упаковку для легшої переробки
    Приблизно 90% нової банки – це папір і 10% – пластикова кришечка, що має захистити продукт від пошкоджень киснем та вологою

    З 9 вересня компанія продаватиме чипси у новій упаковці упродовж шести місяців і трьох магазинах Великої Британії

    У Великій Британії пакування чипсів Pringles називають «нічним жахіттям для переробки», бо воно складається з різних матеріалів, які складно відділити. Тому компанія вирішила перейти на переробні упаковки з паперу. Про це повідомляє пресслужба Pringles та BBC.

    Зараз упаковка складається з металевої основи, пластикової кришки, металевої відривної кришки та картонної трубки з фольгою. Британська Асоціація з переробки назвала таке пакування «нікчемним».  

    Зараз виробник чипсів Kellogg випробовує простіше пакування. Приблизно 90% нової банки – це папір і 10% – пластикова кришечка, що має захистити продукт від пошкоджень киснем та вологою.

    З 9 вересня компанія продаватиме чипси у новій упаковці упродовж шести місяців і трьох магазинах Великої Британії. Потім виробник проаналізує реакцію покупців та вирішить, як баночку можна вдосконалити. До 2025 року компанія має запустити упаковку, яка буде повністю перероблятися.

    Член Асоціації з переробки Саймон Еллін розповів журналістам, що дуже радий змінам у Pringles, але їм ще є над чим працювати у новому дизайні.

    «Якщо вони залишать пластикову кришечку, це збільшить забруднення. Наприклад, люди на пікніках просто залишатимуть їх на природі, а потім кришки потраплятимуть у водойми. Від пластикової кришки треба відмовитися», – розповів Еллін.

    Kellog працює над новою упаковкою вже 12 місяців, щодня в Європі виготовляють приблизно три мільйони цих чипсів. Виробник каже, що баночка має бути герметичною, інакше – продукт даремно виготовили. Тож поки пластикова кришечка залишається, але її здатність до переробки мають протестувати на спеціальних заводах.

    Нагадаємо, що Україна відправила перші 20 тонн батарейок на переробку до Румунії.

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