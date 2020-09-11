Компанія чипсів Pringles готує паперову упаковку для легшої переробки

Зараз виробник чипсів Kellogg випробовує простіше пакування. Приблизно 90% нової банки – це папір і 10% – пластикова кришечка, що має захистити продукт від пошкоджень киснем та вологою.

Зараз упаковка складається з металевої основи, пластикової кришки, металевої відривної кришки та картонної трубки з фольгою. Британська Асоціація з переробки назвала таке пакування «нікчемним».

З 9 вересня компанія продаватиме чипси у новій упаковці упродовж шести місяців і трьох магазинах Великої Британії. Потім виробник проаналізує реакцію покупців та вирішить, як баночку можна вдосконалити. До 2025 року компанія має запустити упаковку, яка буде повністю перероблятися.

Член Асоціації з переробки Саймон Еллін розповів журналістам, що дуже радий змінам у Pringles, але їм ще є над чим працювати у новому дизайні.

«Якщо вони залишать пластикову кришечку, це збільшить забруднення. Наприклад, люди на пікніках просто залишатимуть їх на природі, а потім кришки потраплятимуть у водойми. Від пластикової кришки треба відмовитися», – розповів Еллін.

Kellog працює над новою упаковкою вже 12 місяців, щодня в Європі виготовляють приблизно три мільйони цих чипсів. Виробник каже, що баночка має бути герметичною, інакше – продукт даремно виготовили. Тож поки пластикова кришечка залишається, але її здатність до переробки мають протестувати на спеціальних заводах.

Нагадаємо, що Україна відправила перші 20 тонн батарейок на переробку до Румунії.