Компанія Disney дасть $5 млн на відновлення Нотр-Даму



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Головну кам'яну споруду собору, включаючи дві вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах повністю згоріли Фото: Reuters

Собор Паризької Богоматері «протягом століть уособлював серце Парижа й душу Франції», зазначив гендиректор The Walt Disney Company Роберт Айгер

Американська The Walt Disney Company спрямує $5 млн на відновлення постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері у Франції.

Про це повідомляє The Hill.

«The Walt Disney Company приєднується до наших друзів і сусідів по цеху, пропонуючи підтримку та пожертвування в $5 млн на відновлення цього незамінного шедевра», - заявив у середу генеральний директор компанії Роберт Айгер.

«Собор Паризької Богоматері - це маяк надії та краси, який протягом століть уособлював серце Парижа й душу Франції, викликав благоговіння і повагу до мистецтва та архітектури та здобув визначне місце в історії людства», - зазначив Айгер.

Як відомо, у 1996 році кінокомпанія Disney випустила мультфільм за мотивами роману Віктора Гюго «Горбань із Нотр-Даму», велика частина розповіді якого тісно пов'язана зі знаменитою архітектурною пам'яткою Парижа.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Джерело: Інтерфакс-Україна