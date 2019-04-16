«Вдалося уникнути гіршого»: Макрон пообіцяв відновити Собор Паризької Богоматері



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Еммануель Макрон подякував пожежним за їхні героїчні дії, які врятували собор від повного руйнування Фото: ЕРА

Президент Франції підтвердив інформацію пожежників про те, що основні конструкції історичної пам'ятки не обрушаться

У ніч проти 16 квітня президент Франції Еммануель Макрон прибув на острів Сіте у Парижі, де розташований серйозно пошкоджений пожежею собор Нотр-Дам. Глава держави дав невеликий брифінг для преси.

Макрон, коментуючи пожежу в Соборі Паризької Богоматері, заявив, що «вдалося уникнути гіршого». Тим самим він підтвердив інформацію пожежників про те, що основні конструкції історичної пам'ятки не обрушаться.

«Ми відбудуємо Нотр-Дам», - запевнив Макрон.

Він також подякував пожежним за їхні героїчні дії, які врятували собор від повного руйнування.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення

Також внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.