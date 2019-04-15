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    У світі

    Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері

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    Еммануель Макрон відправився до Собору Паризької Богоматері - Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері
    Еммануель Макрон відправився до Собору Паризької Богоматері
    Фото: Reuters

    Президент висловив співчуття всім католикам і французам

    Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

    Про це повідомили в Адміністрації президента, пише Reuters.

    Макрон мав звернутися до нації ввечері 15 квітня, але через пожежу він відправився до Собору Паризької Богоматері.

    Президент Франції написав у Twitter, що йому дуже сумно дивитися на пожежу. Він висловив співчуття всім католикам і французам.

    Також мер Парижа Анн Ідальго у своєму Twitter закликала жителів і гостей міста не порушувати обмежувальних кордонів, які пожежники встановили навколо Собору Паризької Богоматері.

    Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

    Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) (фр. Notre Dame de Paris) — собор у Парижі (Франція), присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.

    Ця церква була побудована на місці галло-римського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою.

    Висота будівлі становить 35 м, довжина — 130 м, ширина — 48 м. Висота дзвіниць — 69 м, вага дзвона Емануель у східній вежі - 15 тонн.

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