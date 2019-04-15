Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон відправився до Собору Паризької Богоматері Фото: Reuters

Президент висловив співчуття всім католикам і французам

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомили в Адміністрації президента, пише Reuters.

Макрон мав звернутися до нації ввечері 15 квітня, але через пожежу він відправився до Собору Паризької Богоматері.

Президент Франції написав у Twitter, що йому дуже сумно дивитися на пожежу. Він висловив співчуття всім католикам і французам.

Також мер Парижа Анн Ідальго у своєму Twitter закликала жителів і гостей міста не порушувати обмежувальних кордонів, які пожежники встановили навколо Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.