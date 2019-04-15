Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері
-
Розсилка
Президент висловив співчуття всім католикам і французам
Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації через пожежу в Соборі Паризької Богоматері.
Про це повідомили в Адміністрації президента, пише Reuters.
Макрон мав звернутися до нації ввечері 15 квітня, але через пожежу він відправився до Собору Паризької Богоматері.
Президент Франції написав у Twitter, що йому дуже сумно дивитися на пожежу. Він висловив співчуття всім католикам і французам.
Також мер Парижа Анн Ідальго у своєму Twitter закликала жителів і гостей міста не порушувати обмежувальних кордонів, які пожежники встановили навколо Собору Паризької Богоматері.
Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.
Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.
Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) (фр. Notre Dame de Paris) — собор у Парижі (Франція), присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.
Ця церква була побудована на місці галло-римського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою.
Висота будівлі становить 35 м, довжина — 130 м, ширина — 48 м. Висота дзвіниць — 69 м, вага дзвона Емануель у східній вежі - 15 тонн.