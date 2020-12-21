Компенсації родинам загиблих медиків. Зеленський прокоментував проблему невиплат

Зеленський просить уряд виплатити сім'ям загиблих медиків від наслідків коронавірусу

Президент Володимир Зеленський наполягає від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції Covid-19, повідомляє Офіс президента.

«Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати. Треба не просто сидіти і чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім'ями самі», – підкреслив Зеленський.

У цей час у Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Нагадаємо, що фонд соціального страхування назвав підставу для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей.

Також у жовтні хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації.

Разом з тим президент Володимир Зеленський пропонує надати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.