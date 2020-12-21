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    Компенсації родинам загиблих медиків. Зеленський прокоментував проблему невиплат

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    <p>Глава держави порушив питання виплат сім&rsquo;ям медиків, померлих від Covid-19</p> - Компенсації родинам загиблих медиків. Зеленський прокоментував проблему невиплат

    Глава держави порушив питання виплат сім’ям медиків, померлих від Covid-19

    Фото: Офіс президента

    Зеленський просить уряд виплатити сім'ям загиблих медиків від наслідків коронавірусу

    Президент Володимир Зеленський наполягає від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції Covid-19, повідомляє Офіс президента.

    «Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати. Треба не просто сидіти і чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім'ями самі», – підкреслив Зеленський.

    У цей час у Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

    Нагадаємо, що фонд соціального страхування назвав підставу для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей.

    Також у жовтні хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації.

    Разом з тим президент Володимир Зеленський пропонує надати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

    Теги: медицина Міністерство соціальної політики лікар Володимир Зеленський президент хвороби уряд Денис Шмигаль страхування час
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