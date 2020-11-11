Компенсації медикам: Фонд соцстраху назвав підставу для виплат

Підставою для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей є акт розслідування захворювання

Фонд соціального страхування назвав підставу для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей. Це - акт розслідування захворювання.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

«Документом для отримання страхових виплат є акт розслідування гострого професійного захворювання, пов’язаного з виробництвом, за формою, встановленою Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», - сказано у повідомленні.

Документ складається комісією із розслідування, що створюється територіальними органами Держпраці (у випадку смерті) та роботодавцем (в інших випадках).

Акт складають виключно на підставі епідеміологічного розслідування випадку інфікування медпрацівника та висновку профпатолога щодо встановлення діагнозу, пов’язаного із Covid-19.

«Епідеміологічне розслідування, у якому чітко визначаються обставини, час та джерело інфікування, проводиться установами або відповідними посадовими особами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров’я», - додали у фонді.

Між іншим, в Україні за місяць кількість виданих лікарняних зросла у півтора раза.

Також у жовтні хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації.

Разом з тим президент Володимир Зеленський пропонує надати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

П'ятий президент Петро Порошенко раніше оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.