Бізнес отримає компенсації за час карантину: хто може ставати у чергу

Порядок отримання одноразової компенсації в 8000 гривень суб'єктам господарювання

про внесення змін до статті 28 Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» про підтримку бізнесу на час карантину 4 грудня 2020 року , проте набрало вона чинності тільки 10 грудня.

Верховною Радою було прийнято постанову

Які ж категорії осіб потрапляють під цей закон і що потрібно робити для отримання матеріальної допомоги від держави.

9 грудня в газеті «Урядовий портал» було опубліковано текст документа, в якому Кабінет міністрів затвердив порядок отримання одноразової компенсації в 8000 гривень суб'єктам господарювання.

Законом передбачено спрямування коштів з Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією і її наслідками.

Так, отримати матеріальну допомогу від держави можуть такі категорії осіб:

застраховані особи, які можуть втратити доходи в разі повної заборони їх діяльності внаслідок збільшення обмежувальних заходів;

суб'єкти господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;

суб'єкти господарювання, які мали витрати, понесені за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих працівників;

фізичним особам – підприємцям, економічна діяльність яких припинена і вона відповідає Переліку основних видів економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів.

Також уряд затвердив Порядок формування та ведення Реєстру набувачів одноразової допомоги суб'єктам господарювання для обліку відповідних показників.

Так, ці порядки визначають вимоги до суб'єктів, процедуру подання та розгляду заяв Державною податковою службою, встановлення форми подачі заяви, перерахунок ДПС сум компенсації.





Джерело: Українські новини