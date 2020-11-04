Зеленський пропонує навчати дітей загиблих медиків за державний кошт

Офіс президента нагадав про трагедію на Київщині, де коронавірус зробив сиротою 13-річного хлопця

Президент Володимир Зеленський пропонує надати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський вже дав доручення відповідним установам зайнятися цим питанням. Відомо, що вже готується законопроект, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

«З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали вразливішими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або навіть ідуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами», - йдеться в повідомленні.

Також у Зеленського нагадали про історію 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на Covid-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні. Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка.

Зазначається, що 30 жовтня на рахунки для Антона надійшли страхові виплати відповідно до закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Крім того, з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн.

«Антон як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо», - нагадали на Банковій.

До слова, 4 листопада Рада також розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових.