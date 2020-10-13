Хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації
Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу
З початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим на Covid-19, вже направили 3,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба фонду.
«Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби», – вказано у повідомленні.
Зазначається, що працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на Covid-19 майже 10 тисяч днів.
Нагадаємо, що українські медики отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат.