Хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації



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Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень

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З початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим на Covid-19, вже направили 3,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба фонду.

«Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на Covid-19 майже 10 тисяч днів.

Нагадаємо, що українські медики отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат.

До слова, понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.