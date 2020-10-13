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    Хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації

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    Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень - Хворим на Covid-19 лікарям направили 3,2 млн грн компенсації
    Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень

    Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу

    З початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим на Covid-19, вже направили 3,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба фонду.

    «Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби», – вказано у повідомленні.

    Зазначається, що працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на Covid-19 майже 10 тисяч днів.

    Нагадаємо, що українські медики отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат.

    До слова, понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.

    лікар хвороби страхування коронавірус
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