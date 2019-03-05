Конкурс до Апеляційної палати IP-cуд завершиться влітку



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Вищий суд з питань інтелектуальної власності має розглядати справи, керуючись новим Господарським процесуальним кодексом України

Вищий суд з питань інтелектуальної власності утворено указом президента України від 29 вересня 2017 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) планує завершити на початку літа конкурс на зайняття дев’яти вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності (IP-cуд).

Про це заявив у понеділок голова ВККСУ Сергій Козьяков у ході свого виступу у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми завершуємо конкурс до IP-cуду, потім ми завершимо відбір кандидатів на посади суддів місцевих суддів - 600 посад, на які претендують понад 5 тис. осіб. Також ми закінчимо конкурс до Апеляційної палати IP-cуду. Я сподіваюсь, що ми завершимо це на початку літа», - сказав Козьяков, інформуючи про процедури, які наразі здійснюють комісією.

Крім того, додав він, наразі ВККС України продовжує проводити кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – оцінку підлягають понад 5 тис. суддів, з яких 1600 вже пройшли оцінку і 358 вже провали оцінювання і полишили роботу.

Як відомо, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, або, як його ще називають ІР-суд (IP -англ. Intellectual property - інтелектуальна власність) утворено указом президента України від 29 вересня 2017 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 30 вересня 2017 року оголосила конкурс за заняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. 3 жовтня відбувся конкурсний іспит для кандидатів на посади до IP-cуду. 1 листопада 2018 року ВККСУ затвердила рейтингові результати складеного іспиту, успішно справилися з яким 63 кандидати. Тепер переможці іспиту проходять наступний етап конкурсу – співбесіди з членами ВККСУ.

Передбачається, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності буде діяти і як суд першої інстанції, і як суд апеляційної інстанції. Для цих цілей буде створена апеляційна палата, яка працює на постійній основі.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 5 жовтня 2018 року було оголошено конкурс на зайняття дев'яти вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності має розглядати справи, керуючись новим Господарським процесуальним кодексом України. Передбачається, що створення ІР-суду дасть можливість автору в професійному суді простіше та ефективніше захистити права на інтелектуальну власність.