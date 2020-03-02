Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії
За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9
Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук.
Його обрали на відкритому конкурсі.
Загалом у конкурсі взяли участь семеро претендентів, повідомили в Міжнародному об'єднанні музеїв та професійних музейних працівників України (ICOM Ukraine).
За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9.
Вченому 50 років, він спеціаліст з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію «Мечі вікінгів» у 2014 році в Інституті археології НАН України.
У своєму мотиваційному листі написав, що у разі перемоги в конкурсі використає в музеї скандинавський музейний досвід.
Раніше Кабінет міністрів України визначився з кандидаткою на пост очільниці Держкіно. Нею стала заступниця голови Запорізької облдержадміністрації Марина Кудерчук.