Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії



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Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук

За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9

Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук.

Його обрали на відкритому конкурсі.

Загалом у конкурсі взяли участь семеро претендентів, повідомили в Міжнародному об'єднанні музеїв та професійних музейних працівників України (ICOM Ukraine).

За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9.

Вченому 50 років, він спеціаліст з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію «Мечі вікінгів» у 2014 році в Інституті археології НАН України.

У своєму мотиваційному листі написав, що у разі перемоги в конкурсі використає в музеї скандинавський музейний досвід.

Раніше Кабінет міністрів України визначився з кандидаткою на пост очільниці Держкіно. Нею стала заступниця голови Запорізької облдержадміністрації Марина Кудерчук.