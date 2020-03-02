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    Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії

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    Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук - Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії
    Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук

    За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9

    Національний музей історії України (НМІУ) очолить археолог Федір Андрощук.

    Його обрали на відкритому конкурсі.

    Загалом у конкурсі взяли участь семеро претендентів, повідомили в Міжнародному об'єднанні музеїв та професійних музейних працівників України (ICOM Ukraine).

    За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9.

    Вченому 50 років, він спеціаліст з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію «Мечі вікінгів» у 2014 році в Інституті археології НАН України.

    У своєму мотиваційному листі написав, що у разі перемоги в конкурсі використає в музеї скандинавський музейний досвід.

    Раніше Кабінет міністрів України визначився з кандидаткою на пост очільниці Держкіно. Нею стала заступниця голови Запорізької облдержадміністрації Марина Кудерчук.

    музеї музей археолог
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