«Маємо знайти вихід». Депутат Саладуха обіцяє підняти проблему київського спорткомплексу у парламенті



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Два дні тому батьки юних хокеїстів разом з дітьми пікетували Офіс президента Іван Вербицький

Нардеп-легкоатлетка підкреслює, що збереження історичної пам’яті не може відбуватися за рахунок зупинки розвитку спортивної інфраструктури і навпаки

Ситуація навколо столичного спорткомплексу «Авангард» має бути у фокусі уваги парламентського Комітету з питань молоді і спорту. Про це на власній сторінці сповіщає народна депутатка від «Слуги народу», чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха.

«До мене звернулися члени батьківського комітету дітей, які займаються, тренуються на цьому об’єкті, - пише Ольга Валеріївна. – Це і хокеїсти, і баскетболісти, і акробати, і спортивні гімнасти… Вони просять зберегти та реконструювати державний об’єкт, якому наданий статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Висвітлені у запиті питання підійматимемо на найближчих засіданнях підкомітетів за участю народних депутатів. Маємо знайти вихід із ситуації. Держава повинна зберігати баланс у забезпеченні умов для формування здорової та свідомої нації. Збереження історичної пам’яті не може відбуватися за рахунок зупинки розвитку спортивної інфраструктури і навпаки».

Нагадаємо, що небайдужі кияни підняли ґвалт після того, як Міністерство культури. Молоді і спорту зібралося віддати в п’ятирічну оренду господарські приміщення спорткомплексу «Авангард» організації «Бабин Яр», натомість зупинивши фінансування реконструкції льодової ковзанки, розпочатої торік ще старим керівництвом Міністерства молоді і спорту.