Хутір за гривню. На Сумщині у лісі знайшли срібні гривні часів Київської Русі



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У ХII ст. за п'ять срібних гривень можна було придбати цілий хутір із п'яти або шести хат, - музейники

П'ять срібних гривень мають пальчикоподібну форму і належать до гривень так званого новгородського типу

На Сумщині у лісі знайшли 5 срібних гривень часів Київської Русі. У ХII ст. на них можна було придбати цілий хутір із 5 або 6 хат, повідомляє СТС.

Як зазначили чоловіки, які знайшли скарби, срібні гривні лежали майже на поверхні землі.

У Сумському краєзнавчому музеї, куди принесли гроші, не здивувалися знахідці, адже Сумщина була своєрідним перехрестям торговельних і військових шляхів. «Востаннє подібні артефакти знаходили в регіоні 1910-го. Кожна зі знахідок має позначки майстрів-ливарників», – розповіли у музеї.

«Скарб складається з 5 пальчикоподібних за формою гривень, що належать до гривень так званого новгородського типу. Вони мають дещо іншу форму, ніж київського або чернігівського типу. Призначалися для обслуговування торговельних операцій. Причому, вони застосовувалися у безмонетний період. А взагалі гривня – це дуже багатогранне поняття, оскільки вона використовувалася у значенні міри для лічби, міри для визначення ваги», – розповів директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв.

Срібні гривні вже стали частиною експонатів музею і нині їх зможуть побачити всі відвідувачі.