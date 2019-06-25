Консервативна партія Великої Британії отримає нового лідера 23 липня
160 тисяч членів партії обиратимуть серед двох кандидатів
Консервативна партія Великої Британії почала останній етап обрання свого нового лідера після відставки Терези Мей 7 червня. Про це пише інформаційне агентство Reuters.
160 тисяч членів правлячої партії в рамках голосування через пошту будуть обирати між колишнім главою МЗС Борисом Джонсоном і нинішнім очільником британського зовнішньополітичного відомства Джеремі Хантом. Результати голосування будуть оголошені 23 липня 2019 року.
В рамках останнього раунду голосування, під час якого було визначено два основних претенденти на посаду керівника Консервативної партії, Джонсон отримав підтримку 160 депутатів, а Хант – 77 депутатів. Під час голосування рядових членів правлячої партії протягом наступного місяця заплановано проведення 15 раундів дебатів.
Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії. Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів. Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.