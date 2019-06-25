Консервативна партія Великої Британії отримає нового лідера 23 липня



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Борис Джонсон і Джеремі Хант

160 тисяч членів партії обиратимуть серед двох кандидатів

Консервативна партія Великої Британії почала останній етап обрання свого нового лідера після відставки Терези Мей 7 червня. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

160 тисяч членів правлячої партії в рамках голосування через пошту будуть обирати між колишнім главою МЗС Борисом Джонсоном і нинішнім очільником британського зовнішньополітичного відомства Джеремі Хантом. Результати голосування будуть оголошені 23 липня 2019 року.

В рамках останнього раунду голосування, під час якого було визначено два основних претенденти на посаду керівника Консервативної партії, Джонсон отримав підтримку 160 депутатів, а Хант – 77 депутатів. Під час голосування рядових членів правлячої партії протягом наступного місяця заплановано проведення 15 раундів дебатів.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії. Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів. Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.