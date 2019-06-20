Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії



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Колишній глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон

У четвер із критикою Бориса Джонсона виступить міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд

В рамках чергового раунду голосування щодо обрання нового лідера Консервативної партії Великої Британії колишній глава МЗС Борис Джонсон отримав 143 голоси. В той же час його головні конкуренти – Джеремі Хант і Майкл Гоув – отримали відповідно 54 і 51 голос. Про це пише британське видання The Guardian.

Міністр внутрішніх справа Саджид Джавід збільшив свою підтримку на 5 голосів – всього за нього проголосувало 38 однопартійців.

Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів. Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.

Очікується, що в четвер із критикою Бориса Джонсона виступить міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд, який є прибічником збереження якомога міцніших зв’язків із ЄС.

В промові, яка буде оголошена в Менсон Хаусі, урядовець пообіцяє боротися за прагматизм і компроміс в політиці, які мають гарантувати вигідні результати переговорів із Брюсселем. Філіп Хаммонд планує нагадати, що вихід із ЄС без угоди, практично не залишить коштів для реалізації додаткових обіцянок, які були озвучені прихильниками радикального розриву із Брюсселем.