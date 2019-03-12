Конституційний суд відмовив у розгляді скарги на постанову Ради щодо Томосу



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Конституційний суд заявив, що це питання є політичним, а не юридичним, і знаходиться в компетенції Ради

Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження за поданням народних депутатів щодо Постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу Православній церкві в Україні.

Про це йдеться в ухвалі Конституційного суду.

«Конституційний суд України повноважний розглядати лише ті питання, які йому півідомчі відповідно до положень статті 150 Конституції України та статті 7 Закону України «Про Косньтитуційний Суд України». ... Конституційний суд України зазначає, що питання порушені у Постанові, мають політичний характер та повинні бути вирішені в межах компетенції та політичної доцільності відповідних органів державної влади», - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 47 нардепів подали звернення до Конституційного суду щодо визнання неконституційною постанови ВР про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній церкві України.

У Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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