  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конституційний суд відмовив у розгляді скарги на постанову Ради щодо Томосу

    • Розсилка
    Конституційний суд відмовив у розгляді скарги на постанову Ради щодо Томосу

    Конституційний суд заявив, що це питання є політичним, а не юридичним, і знаходиться в компетенції Ради

    Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження за поданням народних депутатів щодо Постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу Православній церкві в Україні.

    Про це йдеться в ухвалі Конституційного суду.

    «Конституційний суд України повноважний розглядати лише ті питання, які йому півідомчі відповідно до положень статті 150 Конституції України та статті 7 Закону України «Про Косньтитуційний Суд України». ... Конституційний суд України зазначає, що питання порушені у Постанові, мають політичний характер та повинні бути вирішені в межах компетенції та політичної доцільності відповідних органів державної влади», - йдеться в ухвалі суду.

    Нагадаємо, 47 нардепів подали звернення до Конституційного суду щодо визнання неконституційною постанови ВР про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній церкві України.

    У Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

    Читайте також: 
    церква суд Конституційний суд Українська православна церква томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ