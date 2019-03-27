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    Суспільство

    Противники Православної церкви України просто відпрацьовують гроші Кремля - релігієзнавець

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    Перспектив у позовів проти надання Україні Томосу взагалі нема - експерт&nbsp;&nbsp; - Противники Православної церкви України просто відпрацьовують гроші Кремля - релігієзнавець
    Перспектив у позовів проти надання Україні Томосу взагалі нема - експерт  

    Відмова суду у задоволенні позову до президента за направлення звернення про надання Томосу - була передбачувана, - Горєвой

    Противники надання Україні Томосу про автокефалію не стільки хочуть відмінити створення Української православної церкви, скільки відпрацьовують гроші Кремля. Про це в ефірі «Прямого» заявив релігієзнавець Дмитро Горєвой.

    Як зазначив Горєвой, відмова суду у задоволенні позову була передбачувана.

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    «Президент діяв відповідно до законодавства. В профільному законі про свободу совісті є така стаття, де вказано, що державні органи мають повноваження сприяти налагодженню контактів між українськими релігійними організаціями і закордонними релігійними центрами. І от ця угода і є таким сприянням тому, щоб Вселенський патріархат, як закордонний релігійний центр визнав українські релігійні організації. Тут все було чітко зроблено по закону і не має підстав це рішення оскаржувати», - наголосив експерт.

    Горєвой додав, що Московський патріархат, як через свої церковні інституції, так і через кишенькові громадські організації, проросійських народних депутатів намагається скасувати надання Україні Томосу.

    «Депутати з «Опозиційного блоку» подають в Конституційний суд подання, щоб скасували постанову парламенту, різні громадські організації подають в суд, щоб скасували угоду, Московський патріархат подав до суду, щоб скасувати експертизу Мінкульту щодо перейменування церкви. Хоча всюди, як в угоді, так і в постанові та експертизі все робиться відповідно до законодавства і перспектив у цих позовів взагалі нема. Я думаю, що ця діяльність спрямована не завжди на реальне призупинення процесу, а швидше на відробляння грошей, що виділяє Кремль», - переконаний Горєвой.

    Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва вирішив відмовити громадській організації «Неурядова організація верховенства права» у задоволенні позову до президента Петра Порошенка за направлення звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу.

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