Конституційний Суд сьогодні продовжить засідання щодо розпуску Ради



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Конституційний Суд України

Початок засідання о 10:00

Велика палата Конституційного Суду України сьогодні планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у проєкті порядку денного КСУ.

«20 червня 2019 року, четвер. Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», - йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що це буде закрита частина пленарного засідання.

Початок засідання о 10:00.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радила Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не хоче зараз висловлювати оцінки щодо конституційності указу про розпуск парламенту.

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