Тимошенко порадила Зеленському, як діяти після рішення Конституційного суду



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Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі з Зеленським у середу було те, «як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу»

«Президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати», - сказала Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Про це вона заявила в ефірі каналу «112 Україна» у середу ввечері.

«Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді мусить іти наступний крок - президент мусить скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними певні положення закону, парламент мусить скасувати ці положення закону. А до тих пір, поки парламент не скасує або президент не відмінить указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі», - стверджує Тимошенко.

Тому, за її словами, «навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати».

В такому випадку, наголосила лідер «Батьківщини», ЦВК зобов’язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі з Зеленським у середу було те, «як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу».

«Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори», - наголосила вона.

Як відомо, Тимошенко в середу, 12 червня, провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Ввечері 11 червня Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

Джерело: Українська правда