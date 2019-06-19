Порошенко вперше прокоментував питання законності дострокових виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко в Конституційному суді

«Я і моя політична сила виконаємо будь-яке рішення Конституційного суду», - запевнив експрезидент

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не хоче зараз висловлювати оцінки щодо конституційності указу про розпуск парламенту. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Я чітко розумію, що висловлення категоричних оцінок впливає на судовий розгляд питання і саме по собі є впливом на судову гілку влади», - вважає Порошенко.

На питання, чи вважає він впливом на судову гілку влади приїзд президента Володимира Зеленського прямо в Конституційний суд, Порошенко відповів: «Тим більше. Так само, як і викликання до себе суддів – чого я до речі ніколи не робив. Я, безумовно, зустрічався з кандидатами на посади суддів Конституційного суду, я може один чи два рази бачився з паном Шевчуком (колишній голова Конституційного суду – «Главком»), але я точно щотижня не запрошував і не обговорював порядок денний Конституційного суду».

При цьому він наголосив, що виконає будь-яке рішення Конституційного суду і розкритикував пропозиції деяких політиків ігнорувати позицію цього суду.

«Моя позиція проста. Я і моя політична сила виконаємо будь-яке рішення Конституційного суду. І я категорично проти закликів окремих політиків і рекомендацій діючому президенту не виконувати рішень Конституційного суду. Подібне - це повна руйнація держави, хаос», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радила Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.