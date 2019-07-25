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    Королевську у Слов'янську обсипали борошном (відео)

    • Розсилка
    <span>Наталію Королевську обсипали борошном</span> - Королевську у Слов'янську обсипали борошном (відео)
    Наталію Королевську обсипали борошном

    Інцидент стався під будівлею Донецького окружного суду

    У Слов'янську активісти обсипали борошном народного депутата Верховної Ради VIII скликання, члена партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталію Королевську. Політсила, яку представляє Королевська, намагається через суд добитися спростування результатів виборів. 

    За підсумками обробки 100% протоколів в одномандатному окрузі №52 переміг кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко, за нього проголосували 28,96% виборців. Друге місце зайняв кандидат від ОПЗЖ Олег Погодін (26%). 

    Отже, інцидент із борошном стався під будівлею Донецького окружного суду, де проходило засідання щодо ситуації на 52-у виборчому окрузі. 

    Округ №52 з центром в Торецьку Донецької області охоплює Дебальцеве, Торецьк, частину Горлівки і Бахмутського району. Більшість цих територій окуповані.

    Наталя Королевська раніше заявляла, що згідно екзитполами мав виграти кандидат від її партії ОПЗЖ – 59%. Вона також нарікала, що під час голосування були вкидування бюлетенів, а 14 дільниць були «заміновані». В Опозиційній платформі навіть пропонували замінити склад окружної виборчої комісії.

    В «Батьківщині» тоді заявили, що ОПЗЖ контролює на Донбассі всі окружні та дільничні виборчі комісії. «І вони програли округ на Донбасі Батьківщині, для них це безумовно шок», - сказав нардеп Іван Крулько.




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