Кандидат від «Батьківщини» сенсаційно виграв у Опозиційної платформи округ на Донбасі



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Підрахунок на 52-му окрузі

Місцевий кандидат від «Батьківщини» переміг в окрузі №52 київського представника «Опозиційної платформи – За життя»

На 52-му окрузі в Дебальцевому та Торецьку вже опрацювали 100% протоколів. В результаті перемогу отримав місцевий Євген Яковенко від «Батьківщини», який на 781 голос випередив київського бізнесмена Олега Погодіна від «Опозиційної платформи – За життя».

Представник «Слуги народу» Сергій Губа зайняв в цьому окрузі п’яте місце.

Результати голосування після опрацювання 100% протоколів

Наталя Королевська раніше заявляла, що згідно екзитполами мав виграти кандидат від її партії ОПЗЖ – 59%. Вона також нарікала, що під час голосування були вкидування бюлетенів, а 14 дільниць були «заміновані». В Опозиційній платформі навіть пропонували замінити склад окружної виборчої комісії.

В «Батьківщині» тоді заявили, що ОПЗЖ контролює на Донбассі всі окружні та дільничні виборчі комісії. «І вони програли округ на Донбасі Батьківщині, для них це безумовно шок», - сказав нардеп Іван Крулько.

Нагадаємо, на сусідній 50-й округ (Покровськ) поліція направила гелікоптер з загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на ОВК.

На інших округах в Донецькій області перемогли по чотири кандидати від Опозиційного блоку та ОПЗЖ і ще три самовисуванці.