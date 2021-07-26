Дослідження виявило суттєве погіршення розумових здібностей у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19

Наслідки для інтелекту тим гірші, чим важче хворіла людина. В осіб, які перебували на штучній вентиляції, вони гірші, ніж у людей, які одужали після інсульту

Від коронавірусу «туман в голові»

Особи, які були інфіковані коронавірусом, мають істотно нижчі показники у тестах на розумові здібності у порівнянні з людьми, яких оминула хвороба. Про це йдеться у статті, опублікованій в авторитетному медичному журналі «Ланцет».

Результати були отримані у межах національного дослідження розумових здібностей британців, розпочатого ще до спалаху епідемії Імперським коледжем Лондона спільно з BBC.

У тестах на когнітивні здібності брала участь понад 81 тисяча британців – з урахуванням таких факторів, як вік, стать, рівень освіти, рідна мова тощо. Після поширення коронавірусної інфекції команда дослідників включила до тестів питання щодо того, чи хворіли учасники та яким був перебіг лікування.

Погіршення розумових здібностей залежно від важкості перебігу хвороби на COVID

Кореляція між цими даними й результатами тесту на когнітивні здібності виявила тривожний факт: після коронавірусу люди втрачають розумові здатності. І наслідки для інтелекту тим гірші, чим важче хворіла людина. В осіб, які перебували на штучній вентиляції, вони гірші, ніж у людей, які одужали після інсульту.

Дані дослідження корелюють із поширеними скаргами пацієнтів, які довго хворіли на Covid-18 – як-jn «туман в голові», труднощі із зосередженням та проблеми з обранням потрібних слів під час спілкування. Автори статті вказують на потребу вивчити тривалість цих негативних ефектів та їхню біологічну чи психологічну природу.

Джерело: texty.org.ua