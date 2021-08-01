Минулої доби в Україні зафіксовано 484 нових випадків коронавірусу

Минулої доби від коронавірусу померло шість людей

За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

Станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 473 особи;

летальних випадків – 6;

одужало – 131 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13745 осіб,

методом ІФА – 2676 осіб,

експрес-тестами – 10029 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2253269 осіб;

одужало – 2186994 особи;

летальних випадків – 52951;

проведено ПЛР-тестувань – 11395330.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.