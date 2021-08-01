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    Минулої доби в Україні зафіксовано 484 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби від коронавірусу померло шість людей - Минулої доби в Україні зафіксовано 484 нових випадків коронавірусу
    Минулої доби від коронавірусу померло шість людей
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

    Станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 473 особи;
    • летальних випадків – 6;
    • одужало – 131 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 13745 осіб,
    • методом ІФА – 2676 осіб,
    • експрес-тестами – 10029 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2253269 осіб;
    • одужало – 2186994 особи;
    • летальних випадків – 52951;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11395330.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.

    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 484 нових випадків коронавірусу