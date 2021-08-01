Минулої доби в Україні зафіксовано 484 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ
Станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 473 особи;
- летальних випадків – 6;
- одужало – 131 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13745 осіб,
- методом ІФА – 2676 осіб,
- експрес-тестами – 10029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2253269 осіб;
- одужало – 2186994 особи;
- летальних випадків – 52951;
- проведено ПЛР-тестувань – 11395330.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.