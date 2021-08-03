Вакцинація в Україні під загрозою. Експерт пояснив, чому плани уряду неможливо виконати

Аналітик переконаний, що прогнози влади щодо вакцин є далекими від реальності

Істребін запевняє, що до кінця серпня буде від сили вакциновано 8,5 млн українців

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав урочисту обіцянку, що до кінця серпня буде зроблено десять мільйонів щеплень від коронавірусу. Аналітик Євген Істребін на сторінці у Facebook розповів про ситуацію з вакцинацією в Україні та запевнив, що уряд не здатний виконати такий план.

Аналітик запевняє, що до кінця серпня буде від сили вакциновано 8,5 млн українців, причому подальший темп добових вакцинацій при нинішній ситуації знизиться із поточних 117 тис. на добу (семиденна середня) до 85-92 тис. у середньому в день.

Істребін додав, що вакцини у нас використовуються чотирьох видів, і вони не взаємозамінні. Звідси треба будувати логістику щодо кожної вакцини окремо.

AstraZeneca:

Всього в Україні – 1,726 млн.

Одну дозу отримали – 826 тис.

Дві дози отримали – 722 тис.

«Вільно зараз – 142 тис. Але 140 тис. йде в резерв для тих, хто вже отримав одну дозу, вільних доз всього дві тисячі (по суті їх немає для першої вакцинації)», – уточнив аналітик.

Pfizer:

Всього в Україні – 2, 524 млн.

Одну дозу отримали – 1,288 млн.

Дві дози отримали – 725 тис.

«На залишку зараз 510 тис. Але на другу дозу треба 563 тис. Тобто недостача вже складає 53 тис.доз (але чекаємо поставок)», – додав Істребін.

Moderna:

Всього в Україні – 2,142 млн.

Одну дозу отримали – 441 тис.

Дві дози отримали – 0,35 тис.

«На залишку 1,701 млн доз. Під бронюванням для людей, які отримали одну дозу, – 441 тис. Вільні без бронювання – 1,260 млн. Можна використовувати для першої дози (50%, адже друга половина на бронюванні для другого щеплення) – 630 тис.», – пояснив аналітик.

CoronaVac

Всього в Україні – 5,677 млн.

Одну дозу отримали – 1,076 млн.

Дві дози отримали – 640 тис.

«На залишку – 3,960 млн. Бронь – 436 тис. доз. Вільно без броні – 3,524 млн. Можна використовувати для однієї дози – 1,726 млн», – уточнив Істребін.

Він додав, що виходячи з наявних даних можна порахувати, скільки можна робити вакцинацій першою та другою дозами у день до кінця місяця.

По одній дозі

AstraZeneca – 0.

Pfizer – 0.

Moderna – (всього 630 тис., в день – 21 тис.).

«CoronaVac (всього 1,726 млн), тобто в день можна використовувати дуже багато, але ось тут, якщо подивитися на графік, виявиться, що в день кололи всього по 17 тис. в середньому. Так, можна підняти цифри. Але для цього треба докласти зусилля», – підкреслив аналітик.

За словами Істребіна, разом до кінця місяця будуть робити 34 тис. перших доз.

Аналогічний розрахунок аналітик зробив в таблиці і по другій дозі.

«Відразу застереження. Я виводив середній темп щеплень до кінця серпня. Так, зараз вакцину Moderna колять першою дозою по 40 тис. в день. Але через 15 днів вона просто закінчиться, і темп впаде до нуля. Частина, що залишилася, піде на друге щеплення», – уточнив аналітик.

Істребін зазначив, що наразі можна наростити щеплення вакциною CoronaVac, додавши 10-20 тис. в день. «Але це буде не зовсім легко, і для цього треба буде докладати зусиль», – підкреслив він.

За словами експерта, вакцина Moderna такими темпами через два тижні для першої дози закінчитися, залишиться для уколів однією дозою тільки CoronaVac.

Отож, аналітик переконаний, що Кабмін дав неадекватні прогнози щодо вакцинації населення.

«Наприклад, там в прогнозі – два мільйони Novavax у серпні, 1,5 млн – AstraZeneca, 900 тис. – Pfizer і 772 тис. по лінії COVAX», – уточнив Істребін.

На думку Істребіна, за цими планами 1-1,5 млн все-таки поставлять (AstraZeneca, Pfizer та COVAX).

«Але це не приведе до того, що відразу всі 1-1,5 млн підуть на уколи. Загалом за оптимістичним сценарієм до кінця серпня буде зроблено всього вакцин 8,8-9,4 млн доз. (На 2 серпня – 5,757 млн доз).

Додамо, що Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.

Читайте також: